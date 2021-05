Mercato: Yari Verschaeren va-t-il prolonger à Anderlecht? Le message de Kompany à son entourage

En fin de contrat dans un an, Yari Verschaeren n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Sporting d'Anderlecht. Les Mauves, via Verbeke et Kompany, commencent à mettre la pression sur l'entourage du jeune offensif de 19 ans.

Yari Verschaeren n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Sporting d'Anderlecht. A un an de la fin de ce bail, il est en position de force et le sait. Même si le principal intéressé assure depuis quelques temps que le club bruxellois ne doit pas paniquer au sujet de ce renouvellement. Au sein des dirigeants mauves, on a commencé, le directeur sportif Peter Verbeke en tête, à travailler et à mettre la pression sur le jeune offensif de 19 ans. Mercredi, e conférence de presse avant le match contre Genk, c'est Vincent Kompany qui y est allé de son petit commentaire: "Yari est ici à la maison. Dans 5 ans, il jouera encore à un autre niveau, mais à son âge, il ne peut pas être mieux qu'à Anderlecht. Il en est conscient, je pense. J'espère que son entourage également". Pourtant, selon le quotidien Het Laatste Nieuws, ce n'est pas son clan qui pose problème. Le souci vientdrait-il de son agent, Andres Dendoncker, le frère de Leander? Interrogé par nos confrères néerlandophones, cela ne semble pas être le cas. S'il le prolonge pas, Verscheaeren, dont la valeur marchande oscille entre les 10 à 15 millions d'euros, devra partir cet été au risque de le voir quitter Anderlecht gratuitement en 2022.