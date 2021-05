Les clubs de foot amateurs ne peuvent toujours pas disputer de matchs amicaux

Le Comité National de Crise a assimilé les matches amicaux de football à des matches de compétition et a demandé aux Gouverneurs de les interdire, a rappelé l'Association des clubs francophones de football (ACFF), en charge du football amateur francophone, vendredi dans un communiqué.

Les Gouverneurs ont rappelé cette mesure aux Bourgmestres et Chefs de Corps de la police. "Cette information nous amène, contraints et forcés, à ne plus autoriser les matches amicaux jusqu'à nouvel ordre", précise encore l'ACFF. Les protocoles concernant les entraînements en plein air demeurent d'application.

L'entraînement à 25 joueurs, selon le protocole de la semaine dernière, reste autorisé. "Cet entraînement peut inclure une forme « jouée » et/ou forme de match"