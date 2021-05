Arrivé en retard, le conducteur du VAR avait confondu Genk et Gent

Mercredi, les supporters ont dû attendre 15 minutes de plus avant de voir le match Genk-Anderlecht débuter. La faute au conducteur de la camionnette du VAR, auteur d'une drôle de bévue.

C'est ce que l'on appelle une belle erreur. Le conducteur de la camionnette du VAR a provoqué un léger retard, mercredi, lors du match entre Genk et Anderlecht. Il est en effet arrivé en retard au stade, ce qui avait engendré un décalage du coup d'envoi d'une quinzaine de minutes.

Mais le Laatste Nieuws nous donne aujourd'hui plus d'infos sur les circonstances du problème. Il s'avère que le conducteur a en réalité confondu deux villes, à savoir Genk et Gent. Il s'est donc rendu à Gand, se garant même devant le stade des Buffalos, avant de se rendre compte de l'erreur et de se rendre à Genk.

Une drôle de situation qui, sans aucun doute, restera dans les mémoires des personnes concernées !