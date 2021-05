Roberto Martinez dévoile lundi sa sélection de 26 joueurs pour l'Euro 2020

(Belga) Le sélectionneur national Roberto Martinez annoncera ce lundi à 12h00 au Proximus Basecamp à Tubize les 26 noms qui figureront dans la sélection des Diables Rouges pour l'Euro 2020 lors d'une conférence virtuelle.

La sélection belge pour ce rendez-vous continental, repoussé d'un an à cause de la pandémie de coronavirus, devait initialement comporter 23 noms. Cependant, l'UEFA, l'instance du football européen, a autorisé les sélectionneurs à rentrer une liste de 26 joueurs en raison de la pandémie de coronavirus. La liste définitive doit être envoyée à l'UEFA pour le 1er juin. Au poste de gardien, Thibaut Courtois et Simon Mignolet seront, sauf catastrophe, N.1 et N.2. Pour la place de troisième gardien, la course reste ouverte mais le favori reste Koen Casteels, auteur d'une excellente saison avec Wolfsburg en Bundesliga. En défense, Martinez dispose également de nombreuses certitudes avec Jan Vertonghen, Jason Denayer, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen et Dedryck Boyata qui semblent assurés de leur place. Brandon Mechele devrait être le sixième appelé dans le secteur défensif, à moins que Roberto Martinez ne sorte un lapin de son chapeau. Sur les flancs, Martinez pourra compter sur Timothy Castagne, Thomas Meunier et Thorgan Hazard. Pour la place de quatrième latéral, les prétendants sont nombreux avec Nacer Chadli, Alexis Saelemaekers mais aussi Thomas Foket qui avait reçu du temps de jeu lors du dernier rassemblement en mars. Le plus gros point d'interrogation de la sélection des Diables Rouges se trouve dans l'entrejeu et plus précisément, la présence d'Axel Witsel. Blessé au tendon d'Achille le 11 janvier dernier, le joueur de Dortmund a entamé une course contre-la-montre pour être prêt pour l'Euro. De son côté, Roberto Martinez a déjà confirmé jeudi dans une interview à la VRT que Witsel fera partie de la sélection. Si Witsel devait finalement déclarer forfait, Leander Dendoncker est prêt à prendre sa place comme il l'a montré en mars aux côtés de Youri Tielemans. Martinez devrait également opter pour Dennis Praet. Hans Vanaken est également candidat à une sélection mais devra faire avec la concurrence d'Orel Mangala et Albert Sambi Lokonga. Dans le compartiment offensif, la bonne nouvelle est le retour d'Eden Hazard qui semble enfin épargné par les pépins physiques et qui retrouve petit à petit ses sensations. Le capitaine des Diables Rouges devrait donc former le trio offensif avec Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Dries Mertens, Yannick Carrasco et Michy Batshuayi sont eux aussi assurés de leur place dans le groupe. Derrière ces six hommes, Martinez devra faire des choix. Lors du dernier rassemblement, Leandro Trossard a marqué de nombreux points et a de bonnes chances d'être sélectionné tout comme Jérémy Doku. Les deux joueurs devraient donc être préférés à Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere. Derrière, Lukaku et Batshuayi, Christian Benteke est en bonne forme ces dernières semaines et vise aussi une sélection pour l'Euro. Les 26 Diables Rouges sélectionnés se retrouvent à Tubize le 31 mai pour lancer leur préparation pour l'Euro. Deux matches amicaux contre la Grèce (3 juin) et la Croatie (6 juin) sont au programme au stade Roi Baudouin avant le départ pour Saint-Pétersbourg et le premier match de l'Euro contre la Russie le 12 juin. (Belga)