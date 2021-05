Son dernier tournoi est derrière lui: Zlatan Ibrahimovic ne jouera pas l'Euro 2020

Zlatan Ibrahimovic, victime d'une entorse au genou gauche il y a une semaine avec l'AC Milan, a été contraint de déclarer forfait pour l'Euro (11 juin-11 juillet) avec la Suède, a annoncé samedi la fédération suédoise.

"J'ai parlé avec Zlatan Ibrahimovic qui malheureusement m'a dit que sa blessure l'empêchait de participer à l'Euro cet été", a déclaré le sélectionneur suédois Janne Andersson dans un communiqué. La star de 39 ans, revenue en sélection en mars près de cinq ans après ses adieux internationaux, va devoir suivre des soins pendant six semaines, a précisé son club. "Bien sûr, c'est triste, avant tout pour Zlatan mais aussi pour nous", a continué le sélectionneur.



L'équipe scandinave comptait sur son attaquant aux 118 sélections et 62 buts pour réaliser une belle compétition. La Suède doit affronter l'Espagne le 14 juin, la Slovaquie le 18 et la Pologne le 23 en phase de groupes. Après une saison réussie avec l'AC Milan (15 buts en 19 matches de championnat), malgré une deuxième partie de saison plus effacée, il a été victime d'une entorse au genou gauche il y a une semaine lors du match contre la Juventus (3-0).



Le club, avec qui il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2022, a longtemps peu communiqué sur son indisponibilité, avant d'annoncer samedi la visite à Milan d'un spécialiste. Celui-ci lui a prescrit "un traitement conservatoire de six semaines", soit jusqu'au 26 juin. Comme Zlatan, d'autres stars ont déclaré forfait pour l'Euro en raison de blessures notamment le défenseur néerlandais Virgil van Dijk et l'attaquant espagnol Ansu Fati.

Le milieu italien du PSG Marco Verratti est lui incertain pour le début de la compétition en raison d'une lésion à un ligament du genou droit.