Zinedine Zidane refuse de s'exprimer sur son avenir au Real Madrid

"Je ne sais pas ce qu'il va se passer": sous pression avant d'affronter l'Athletic Bilbao dimanche (18h30) pour l'avant-dernière journée de Liga, Zinédine Zidane a éludé les questions sur son avenir sur le banc du Real Madrid, samedi.

"Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je suis ici, ça oui. On joue demain, puis il restera un dernier match. Pour le reste, j'ignore ce qu'il va se passer. C'est le Real Madrid. Ma grande force, c'est de me concentrer sur le moment présent. Ca a toujours été comme ça. Je ne regarde pas le passé, ni le futur. Le présent, à fond", a déclaré Zidane en conférence de presse d'avant-match, samedi. "Vous pensez peut-être qu'à chaque fois, j'abandonne mon poste pour m'ôter toute responsabilité, ou parce que les choses deviennent trop compliquées, ou quelque chose du genre. Absolument pas. Ce que je fais, je le fais à fond. Et après, parfois, il arrive un moment où les choses doivent changer. Pas seulement pour moi, mais pour tous. Pour le bien du club, des personnes...", a glissé l'entraîneur français. "Je ne laisse pas mon poste parce que c'est difficile. Il y a des moments où tu dois être là, et des moments où tu dois partir", a insisté "Zizou".

Le Real Madrid doit absolument gagner à Bilbao dimanche s'il veut éviter d'ouvrir la voie du titre à l'Atlético Madrid, actuel leader (80 pts) avec deux points d'avance sur l'équipe de Zidane. Depuis plusieurs semaines, "ZZ", encore sous contrat jusqu'à l'été 2022, refuse de donner un quelconque indice quant à sa présence sur le banc du Real la saison prochaine. D'ici fin mai, il pourrait signer sa première saison blanche (sans aucun titre) comme entraîneur de la "Maison blanche".

"Je suis très fier de toute l'équipe, de tous les joueurs. Avec tout ce qu'il nous est arrivé cette saison, ils n'ont jamais arrêté de travailler, de croire qu'on peut aller au bout. On est en train d'écrire quelque chose ensemble, et chacun, dans ce grand club. Quelque chose qui restera pour toujours", a souligné "Zizou". "Parfois je reste sérieux, donc ça ne se voit pas, mais je savoure chaque moment, chaque jour passé ici. Quand je vois mes joueurs s'entraîner, ça m'émeut. Sincèrement. Je suis un grand chanceux, je le sais. Donc je profite de chaque instant", a conclu Zidane.