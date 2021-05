(Belga) Blessé au genou, Zlatan Ibrahimovic doit finalement déclarer forfait pour l'Euro, prévu du 11 juin au 11 juillet, a annoncé samedi la fédération suédoise de football (SVFF).

Plus tôt samedi, l'AC Milan avait annoncé qu'Ibrahimovic avait reçu ce samedi la visite à Milan d'un spécialiste qui lui a prescrit "un traitement conservatoire de six semaines" après son entorse au genou. Avec le risque de manquer au moins la phase de groupe à l'Euro, 'Ibra' a préféré déclarer forfait pour le rendez-vous continental. "Zlatan a informé le sélectionneur Janne Andersson que sa blessure l'empêchera de participer à l'Euro cet été", a écrit la SVFF sur Twitter. Après avoir pris sa retraite internationale en 2016, Ibrahimovic avait fêté son retour en sélection en mars dernier. La Suède a été versée dans le groupe E à l'Euro avec la Pologne, la Slovaquie et l'Espagne. (Belga)