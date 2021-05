Top 14: Toulouse en phase finale, La Rochelle y est presque

Fortunes diverses pour les finalistes européens: à une semaine de l'échéance, La Rochelle a étrillé la lanterne rouge Agen (59-0) samedi lors de la 24e journée de Top 14 tandis que Toulouse s'inclinait à domicile contre Bayonne (32-28) avec une équipe bis.

Le leader toulousain, grâce au point de bonus défensif arraché dans les dernières minutes d'une partie qu'il avait pourtant bien commencée, est tout de même le premier club qualifié pour la phase finale du championnat.

À deux journées de la fin de la saison régulière, il est mathématiquement assuré, avec 73 points, de terminer dans les six premiers du classement puisqu'il compte 11 longueurs d'avance sur le Stade français et Toulon, sixième et septième avec 62 points.

Une satisfaction relative pour les Rouge et Noir, qui visent surtout l'une des deux premières places directement qualificatives pour les demi-finales.

Comme pour le déplacement à Toulon le week-end dernier, soldé par une lourde défaite (44-10), l'encadrement toulousain a encore ménagé la plupart de ses cadres dans l'optique de la première finale continentale des Rouge et Noir depuis 2010.

Avec seulement trois ou quatre titulaires en puissance (Rory Arnold, François Cros, Zack Holmes, Thomas Ramos), le quadruple champion d'Europe a plié face à l'envie de Bayonnais à la lutte pour le maintien.

- La Rochelle, voyants au vert -

Le club qui lui fera face samedi prochain en finale a opté pour une approche différente contre Agen, avec un XV de départ proche de celui qui devrait être aligné sur la pelouse londonienne de Twickenham.

Seuls Grégory Alldritt, Romain Sazy et Raymond Rhule ont démarré sur le banc, tandis que le puissant trois-quarts centre fidjien Levani Botia, touché à une cheville, ne figurait pas dans le groupe.

En étrillant 59-0 la lanterne rouge agenaise, avec neuf essais, dont un doublé de l'ailier sud-africain Rhule, entré en cours de match, les Rochelais ont mis tous les voyants au vert.

Ils ont tranquillement repris le rythme de la compétition avant la première finale de Coupe d'Europe de leur histoire et quasiment assuré eux aussi leur qualification en phase finale du championnat, dont ils ont repris la deuxième place temporairement chipée par le Racing 92 après sa victoire à Pau (35-29) vendredi soir.

Il est grand temps en revanche que la saison se termine pour Agen, battu pour la 23e fois en autant de sorties cette saison.

- Castres et Montpellier, fins de séries -

Si la relégation du SUA ne fait plus aucun doute depuis longtemps, le suspense reste entier dans la lutte pour éviter l'avant-dernière place de barragiste, qui devrait échoir à un club des Pyrénées-Atlantique.

Grâce à sa victoire surprise à Toulouse, Bayonne a repris la main sur Pau, désormais 13e, mais trois points seulement séparent les deux voisins.

La course à la qualification pour la phase finale est tout aussi indécise. Avec deux matches en retard, Bordeaux-Bègles est en ballottage favorable après son succès difficile, sous la pluie, face à un concurrent direct, Castres (20-16), dont la série de cinq succès de rang a pris fin.

Le Stade français et Lyon peuvent encore croire au top 6 grâce à leurs victoires contre Montpellier (32-10) et Brive (24-7), deux équipes qui avaient déjà joué en milieu de semaine des matches reportés en raison du Covid-19.

Une fin de série aussi pour le MHR, qui restait sur huit victoires consécutives toutes compétitions confondues. Mais l'encadrement héraultais a beaucoup fait tourner dans la perspective de la finale du Challenge européen, vendredi à Londres, contre les Anglais de Leicester.