Rallye d'Andalousie - Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux Overdrive) remporte la 3e étape

(Belga) Après le prologue et la première étape du Rallye d'Andalousie, Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux Overdrive) a également remporté la troisième étape de la première épreuve de la Coupe du monde des Rallyes Cross Country FIA, samedi avec 1:48 secondes sur son coéquipier Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) et 3:17 sur Carlos Sainz (MINI). Au classement, le Qatari augmente son avance sur Sainz désormais fixée à 4:43. Guillaume de Mévius et Tom Colsoul (OT3) ont terminé sixièmes de l'étape et remontent à la cinquième place du classement.

Al-Attiyah se rapproche encore un peu plus de la victoire finale dans cette épreuve, qui se termine dimanche. Le Qatari s'est élancé en troisième position samedi et a pleinement profité de cet avantage n'ayant pas à ouvrir la piste. Carlos Sainz, le vainqueur de la veille, a été le premier à perdre un peu plus de 3 minutes. Pour De Mévius et Colsoul, cette course reste une improbable success story. Le duo, qui était de loin le meilleur dans sa catégorie, continue de surprendre au classement général. Sixième de l'étape, il occupe la cinquième place du classement. Grégoire de Mevius et André Leyh (Henrard Dunbee) ont terminé dix-huitième à l'étape, mais restent douzièmes au classement. (Belga)