La presse espagnole annonce le départ de Zinedine Zidane en fin de saison

La presse espagnole a annoncé ce samedi soir que l'entraîneur Zinédine Zidane quittera le Real Madrid à la fin de la saison, alors que le club madrilène, toujours engagé dans la course au titre en Liga, craint de finir la saison sans avoir gagné de titre.

Selon la radio espagnole Onda Cero et le média en ligne Goal, Zinédine Zidane, sous contrat avec le Real jusqu'à l'été 2022, a déjà annoncé à ses joueurs il y a une semaine qu'il allait abandonner son poste à l'issue de la saison actuelle. D'après Goal, "l'entraîneur a informé ses joueurs samedi dernier (8 mai), avant d'affronter le Séville FC le dimanche à Valdebebas. C'est pour cette raison que la conférence de presse d'avant-match a été retardée", avance le site spécialisé.



Selon le journaliste Fernando Burgos, de la radio Onda Cero, les noms des entraîneurs susceptibles de remplacer Zidane sur le banc madrilène sont Massimiliano Allegri, Raul Gonzalez et Joachim Löw. Ce samedi après-midi en conférence de presse d'avant-match, Zinédine Zidane a ouvert la porte à un éventuel départ. "Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je suis ici, ça oui. On joue demain, puis il restera un dernier match. Pour le reste, j'ignore ce qu'il va se passer", a glissé l'entraîneur français à la veille d'affronter l'Athletic Bilbao pour la 37e et avant-dernière journée de Liga dimanche (18h30 locales, 16h30 GMT).



"Vous pensez peut-être qu'à chaque fois, j'abandonne mon poste pour m'ôter toute responsabilité, ou parce que les choses deviennent trop compliquées, ou quelque chose du genre. Absolument pas. Ce que je fais, je le fais à fond. Et après, parfois, il arrive un moment où les choses doivent changer", a encore sous-entendu "Zizou". "Je ne laisse pas mon poste parce que c'est difficile. Il y a des moments où tu dois être là, et des moments où tu dois partir, pour le bien de tous", a insisté le technicien marseillais.



"ZZ" a conclu cette conférence de presse aux airs d'adieux en soulignant être "très fier de toute l'équipe". "On est en train d'écrire quelque chose ensemble, chacun, dans ce grand club. Quelque chose qui restera pour toujours. (...) Je savoure chaque moment, chaque jour passé ici. Quand je vois mes joueurs s'entraîner, ça m'émeut. Sincèrement. Je suis un grand chanceux, je le sais. Donc je profite de chaque instant", a assuré Zidane.