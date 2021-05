L1: Lille pour être champion, Mbappé pour l'en empêcher

La 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, dimanche (21h00), peut voir le sacre de Lille si le leader réussit à domicile contre Saint-Etienne un meilleur résultat que son dauphin parisien, opposé à Reims. Kylian Mbappé, de retour pour le PSG, est bien décidé à retarder les festivités.

- le chiffre: 4 -

C'est carré: avec quatre points lors des deux derniers matches (soit une victoire et un match nul), Lille sera champion de France pour la quatrième fois de son histoire.

Mais un scénario favorable pourrait voir le leader nordiste (79 pts) célébrer son sacre dès l'avant-dernière journée s'il réalise un meilleur résultat que son poursuivant Paris (76 pts).

Alors que le PSG affronte Reims, les coéquipiers de José Fonte, qui restent sur trois succès consécutifs, reçoivent Saint-Etienne, assuré de son maintien.

Un match gagné d'avance ? C'est oublier que les Dogues ont du mal chez eux, où ils ont perdu face à des adversaires de ce type (Nîmes et Angers).

"On doit se préparer avec beaucoup de concentration", a rappelé l'entraîneur Christophe Galtier, qui peut compter sur Burak Yilmaz pour montrer l'exemple.

L'attaquant turc de 35 ans, en lice pour être désigné meilleur joueur de la saison, a marqué cinq buts lors des trois dernières rencontres.

- Le joueur: Kylian Mbappé -

En cette fin de saison, il y a le PSG sans Kylian Mbappé, et le PSG avec Kylian Mbappé.

En l'absence du buteur, Paris a été éliminé de la Ligue des champions par Manchester City, sans avoir marqué lors de la demi-finale retour (2-0). Le club de la capitale a aussi laissé échapper deux points à Rennes sans lui (1-1).

De retour mercredi, "Kyky" a inscrit contre Montpellier (2-2, 6-5 aux t.a.b.) un doublé qui a grandement aidé Paris à se qualifier pour la finale de la Coupe de France.

La présence contre Reims du "kid" de Bondy est une excellente nouvelle pour son équipe qui doit remporter ses deux derniers matches, tout en espérant un faux-pas de Lille, pour conserver son titre de champion.

"Kylian est un très grand joueur, l'un des meilleurs au monde, et il le démontre", a salué son entraîneur Mauricio Pochettino.

Auteur de 25 buts cette saison, le meilleur buteur de L1 connaît cependant une réussite mitigée contre Reims, l'équipe du Championnat qui lui résiste le mieux, à égalité avec Lorient (1 but en 4 matches).

Il pourrait aussi jouer son dernier match au Parc des princes comme Parisien, si jamais il devait partir cet été, faute d'un accord pour prolonger son contrat expirant en 2022. Un dénouement que personne au club n'imagine.

- Le choc: Monaco - Rennes -

D'un côté, Monaco (3e, 74 pts) veut la troisième place, synonyme de Ligue des champions. De l'autre, Rennes (7e, 55 pts) vise la Ligue Europa, offerte au cinquième du Championnat.

Entre les deux prétendants aux places européennes, il y aura forcément un déçu au stade Louis-II, car aucun n'a de marge sur ses poursuivants.

L'ASM ne compte qu'une unité d'avance sur le quatrième Lyon, en déplacement à Nîmes, alors que les Rennais ne doivent pas perdre sous peine de laisser s'échapper Marseille (5e, 56 pts) et Lens (6e, 56 pts).

Les Bretons, qui ont gagné cinq de leur huit derniers matches de L1, restent sur un nul convaincant face au PSG (1-1). Les Monégasques, eux, viennent de remporter leur demi-finale de Coupe de France aux dépens des amateurs de Rumilly-Vallières (N2, 5-1), jeudi.

Depuis mercredi, les partenaires de Wissam Ben Yedder vivent confinés dans "une bulle de performance" qui doit leur permettre d'atteindre leurs objectifs, la C1 et la Coupe - la finale face au PSG arrivant dès mercredi.

"Les joueurs veulent continuer à grandir et aller le plus haut possible. Il faut continuer à rêver", a expliqué l'entraîneur Niko Kovac.

Programme de la 37e journée de Ligue 1

Dimanche

(21h00) Bordeaux - Lens

Dijon - Nantes

Lille - Saint-Etienne

Lorient - Metz

Marseille - Angers

Monaco - Rennes

Montpellier - Brest

Nice - Strasbourg

Nîmes - Lyon

Paris SG - Reims