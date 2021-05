Eden Hazard serait furieux: la presse espagnole annonce qu'il se sent "persécuté" en Espagne

La presse espagnole fait le point sur la situation d'Eden Hazard. En effet, le Diable Rouge serait moralement touché par la violence de ses adversaires. Ce qui aurait une influence concrète sur ses performances.

Nouvel épisode de la saga Eden Hazard au Real Madrid. Le Diable Rouge est revenu et ne s'est plus blessé depuis plusieurs semaines. S'il prend du rythme, il peine encore à rassurer totalement, malgré deux montées décisives lors des derniers matchs de son club, avec un but et une passe décisive. Depuis le match de jeudi contre Grenade, Eden Hazard serait inquiet et en colère.

En cause, les nouvelles fautes dont il a été victime. Selon AS, Eden Hazard est ainsi allé se plaindre, chez son coach et chez ses proches, de la volonté affichée par ses adversaires de viser ses chevilles pour le sortir du match. Selon le journal, l'ensemble du vestiaire serait derrière Hazard et voudrait que l'on protège d'avantage les joueurs de ce genre de tacles. Encore jeudi, le Belge en a été victime deux fois en une petite demi-heure.

Du côté madrilène, on s'inquièterait du moral d'Hazard, qui sourit de moins et moins et semble de plus en plus remonté. Le Belge veut bien faire mais se sent pris pour cible. Il n'y a malheureusement que peu de solutions.