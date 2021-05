La presse anglaise ne se remet pas de la performance de Youri Tielemans contre Chelsea (vidéo)

Youri Tielemans a enfilé son costume de superhéros, hier, contre Chelsea. En finale de la FA Cup, le Diable Rouge a libéré Leicester en leur offrant le titre d'un missile magnifique. De quoi faire tourner la tête des médias anglais.

La prestation de Youri Tielemans hier contre Chelsea, en finale de la FA Cup, fait beaucoup parler. Véritable patron dans le milieu du jeu, le Diable Rouge a finalement offert le titre à Leicester d'une frappe lumineuse, venue se loger dans les filets de Kepa.

C'est l'ensemble de son oeuvre qui est aujourd'hui saluée par la presse anglaise, qui en fait le héros de la rencontre. "Le Belge a décidé d'une rencontre équilibrée avec son spectaculaire pied droit, en envoyant une frappe dans la lucarne. Il a rayonné de qualité avec ce but, mais aussi avec sa performance tout au long du match", écrit par exemple la BBC.

Le Mirror voit en lui un futur top player, comme ils disent outre-manche. "Formé à Anderlecht, le milieu de terrain était perçu comme quelqu’un capable de grandes choses. Et bien, il a tenu promesse… Depuis son arrivée en Angleterre, il a montré qu’il pouvait atteindre le plus haut niveau. Tielemans était le meilleur de Londres". Le Daily Mail est de son côté certain que le but de Tielemans entrera dans la légende. "Presque tout le monde a prié pour que ce but ne soit pas annulé par le VAR, car il est l’un des plus beaux jamais inscrits à Wembley".

Un avis partagé par le Sun. "Quelle frappe magistrale. Ce n’était que la première réelle occasion de Leicester, mais cela valait la peine d’attendre. Ce but va devenir un classique de la finale de FA Cup", écrit le journal anglais. C'est ça, faite l'unanimité ?