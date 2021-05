Près de 60% des Japonais sont favorables à l'annulation des Jeux Olympiques de Tokyo

Près de 60% de la population japonaise s'est exprimée en faveur de l'annulation des Jeux Olympiques de Tokyo en pleine pandémie de coronavirus, a révélé un sondage du média japonais Kyodo News dimanche

Le sondage indique que 59,7% des personnes sondées sont en faveur d'une annulation des JO, 25,2% sont en faveur d'un maintien mais à huis clos et 12,6% est favorable à un maintien des JO mais avec un nombre limité de spectateurs. En mars, le Comité international olympique (CIO) et le comité d'organisation étaient tombés d'accord pour interdire la présence de spectateurs étrangers à Tokyo.

Les deux parties doivent encore trouver un accord sur le nombre de spectateurs autorisés sur les différentes compétitions. La publication de ce sondage tombe à un peu plus de deux mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo le 23 juillet. Avec une recrudescence du virus et une campagne de vaccination qui avance très lentement (seul 1% de la population a été vaccinée), le Japon avait décidé vendredi d'étendre son état d'urgence de six à neuf départements dont celui de Tokyo.

Vendredi, une pétition réclamant l'annulation des JO, qui a récolté plus de 350.000 signatures, a également été remise vendredi aux autorités locales de Tokyo.