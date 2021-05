Courtrai se sépare de Julien De Sart, en partance vers La Gantoise

(Belga) Julien De Sart ne portera plus le maillot de Courtrai la saison prochaine. Le club courtraisien a annoncé dimanche que le contrat de son milieu de terrain ne sera pas prolongé. De Sart devrait s'engager du côté de La Gantoise.

De Sart, 26 ans, avait fait ses débuts professionnels en 2013 avant de tenter une aventure à Middlesbrough en Angleterre en 2016 puis de rebondir à Courtrai en 2018. Il a joué 91 matches pour les Kerels et a inscrit 11 buts. "Courtrai a été une étape importante dans ma carrière et je ne l'oublierai jamais. Je souhaite le meilleur au club et aux supporters", a réagi De Sart dans le communiqué du KVK. Libre de signer où bon lui semble, De Sart devrait signer prochainement avec La Gantoise. "Nous ne voulons rien dévoiler par rapport à sa future destination mais nous dirons simplement qu'Hein Vanhaezebrouck (l'entraîneur gantois, ndlr.) est sous le charme", a écrit le KVK dans son communiqué. (Belga)