En pleine forme, Christian Benteke marque encore avec Crystal Palace (vidéo)

Crystal Palace s'est imposé en fin de match (3-2) contre Aston Villa dans un match de la 36e journée du championnat d'Angleterre de football dimanche. Titulaire avec les Eagles, Christian Benteke a joué toute la rencontre et a inscrit son 9e but de la saison, le troisième sur les trois derniers matches. Michy Batshuayi est lui resté sur le banc côté londonien



Après le but d'ouverture de McGinn pour Aston Villa (17e), Christian Benteke se chargeait de remettre les deux équipes à égalité. Le Diable Rouge s'élevait plus haut que la défense des Villans pour inscrire son neuvième but de la saison, le troisième sur les trois derniers matches (32e). Dans la foulée, Aston Villa reprenait les commandes via El-Ghazi (34e). Les Londoniens inversaient la tendance en fin de rencontre.

Après un but contre son camp d'Elmohamady (75e), Crystal Palace plantait le but de la victoire via Mitchell (84e). Au classement, les Eagles remontent à la 13e place avec 45 points. Aston Villa reste onzième avec 49 unités.