Euro 2020: voici les joueurs qui pourraient créer la surprise chez les Diables Rouges

Alors que l'on connaîtra ce lundi la liste des 26 Diables Rouges repris pour disputer l'Euro 2020, plusieurs jeunes joueurs seront très attentifs à leur sort. Certains pourraient d'ailleurs créer la surprise au sein de l'effectif des Diables Rouges.

Ce midi, Roberto Martinez va dévoiler la liste des 26 joueurs belges repris chez les Diables Rouges en vue de l'Euro 2020. Une sélection très attendue qui pourrait accoucher de quelques surprises potentielles. Des joueurs qui profiteraient des circonstances pour s'immiscer dans le groupe belge, alors qu'ils devaient en être mais que les circonstances ne le permettaient pas. D'autres pourraient tout simplement découvrir l'équipe nationale.

Avant cela, faisons le point sur les joueurs qui sont assurés de disputer le tournoi. Cela nous permettra d'y voir plus clair.

Ils seront à l'Euro 2020

Gardiens: Courtois, Casteels, Mignolet

Défenseurs: Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld, Boyata, Denayer.

Latéraux: Meunier, Castagne, Thorgan Hazard

Milieux et milieux offensifs: De Bruyne, Witsel, Tielemans, Dendoncker, Mertens, Eden Hazard, Carrasco

Attaquant: Lukaku, Batshuayi, Benteke

Reste alors cinq places à prendre. Le tout soit en tant que latéral, soit dans le milieu de terrain pour compenser le forfait possible de Witsel, qui sera présent malgré sa rupture du Tendon d'Achille. Un défenseur pourrait aussi se rajouter.

Les surprises potentielles

Alexis Saelemaekers: Le joueur de l'AC Milan peut espérer en être dans un rôle latéral. Très solide à l'AC Milan, il a démontré qu'il avait les aptitudes. Mais Roberto Martinez, s'il l'a repris, ne l'a pas testé réellement jusqu'ici en sélection.

Pascal Struijk: Le jeune néerlandais de 21 ans est pisté sérieusement par Roberto Martinez. Défenseur central à Leeds, il n'a pas encore officiellement choisi la Belgique, mais il serait considéré comme une solution d'avenir. Seul désavantage: il avait déjà été cité en mars mais n'a pas été repris. Le lancer directement à l'Euro 2020 semble un rien présomptueux.

Thomas Foket: Là-encore, il serait repris en tant que latéral droit. Il semble avoir un léger avantage sur Saelemaekers, après avoir joué une partie intéressante contre la République Tchèque. Personne ne lui donnait beaucoup de crédit il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, il semble bien en mesure de jouer l'Euro 2020.

Zinho Vanheusden: Après sa grave blessure au genou, son forfait semblait inévitable. Mais il a réussi à remporter sa course contre-la-montre et a déjà rejoué avec le Standard. Il est très apprécié de Roberto Martinez et pourrait être la petite surprise. Ceci dit, il s'agirait d'un nouveau pari après celui de Witsel. Sans doute sera-t-il très important en 2022.

Jeremy Doku: Le protégé de Roberto Martinez. Il est de ceux qui ont le plus de chance de glaner l'un des tickets. Très en vue à Rennes, Doku constitue une solution offensive explosive à ne pas négliger. Il est sans doute le futur de la sélection. Sa présence n'est pas garantie mais plus probable.

Leandro Trossard: Très solide lors de ses dernières sorties avec les Diables Rouges, il a marqué des points et se rapproche de la sélection pour l'Euro 2020. Lui aussi constituerait une belle solution offensive. Trossard et Doku ont chacun de vraies chances d'en être, alors que les deux hommes n'avaient encore rien connu en sélection ces dernières années. De belles histoires.

Marouane Fellaini: Le retour du milieu de terrain est sérieusement envisagé. Il amènerait avec lui toute son expérience et ses qualités aériennes. Mais acceptera-t-il de revenir le temps d'un tournoi ? Comment justifier cela aux jeunes ? Pour Fellaini, c'est du 50-50.

Yari Verschaeren: Pour l'Euro 2020, il pourrait être sacrifié. Mais attention à lui pour le Mondial 2022.

Dennis Praet: Le joueur de Leicester a aussi un profil qui plaît à Martinez. Il entrerait en ligne de compte pour remplacer Witsel en dépannant dans le milieu, ce qui ferait de Tielemans un joueur à vocation plus offensive. Lui aussi a de vraies chances d'en être après ses sorties du mois de mars en sélection.

Orel Mangala: Son état de santé pourrait le priver de ce tournoi. Il avait déjà dû décliner sa première sélection sur blessure. Il est en ballottage défavorable mais n'est pas exclu pour autant !

Hans Vanaken: On le sait, le Brugeois plaît beaucoup à Roberto Martinez. Plus offensif, il serait une option de sécurité, qui connaît le groupe pour en être depuis un petit moment maintenant.

Albert Sambi Lokonga: Repris récemment, il n'a pas joué. Sa présence serait une grande surprise mais il fait partie des candidats.

Les plus probables

Si l'on se base sur l'ensemble des éléments, cinq joueurs se dégagent. Jeremy Doku, Leandro Trossard, Thomas Foket et Dennis Praet semblent avoir une longueur d'avance. Le cinquième devrait être Hans Vanaken, qui amène plus de confiance au sein de l'effectif de Roberto Martinez. Sauf s'il décide de s'appuyer sur l'expérience d'un Marouane Fellaini. Réponse ce midi !