Ostende affrontera Charleroi au premier tour des playoffs en Euromillions Basket League

(Belga) Le programme des playoffs en Euromillions Basket League, le championnat de Belgique de basket, est connu. Les quarts de finale mettront aux prises Ostende-Charleroi, Mons-Malines, Anvers-Louvain et Alost-Limburg.

La phase classique du championnat de Belgique de basket a tiré sa révérence ce dimanche après-midi au terme d'une dernière journée qui a livré ses derniers enseignements. Les affiches des quarts de finale sont à présent connues. La première mettra aux prises Ostende, qui a terminé premier de la phase classique, au Spirou Charleroi, qui a fini 8e. De son côté, Mons, qui a terminé 2e, affrontera Malines (7e). Les deux derniers quarts de finale verront Anvers (3e) et Louvain (6e) s'affronter ainsi qu'Alost (4e) et Limburg United (5e). Les quarts de finale se joueront au meilleur des trois manches (le premier qui en remporte deux est qualifié pour le prochain tour) et débuteront ce mercredi 19 mai. La deuxième manche est programmée le vendredi 21 mai et la belle éventuelle se tiendra le dimanche 23 mai. Les demi-finales se tiendront du 26 au 31 mai au plus tard, au meilleur des trois manches. La première demi-finale opposera le vainqueur du duel entre Ostende et Charleroi au vainqueur de la série entre Alost et Limburg United. L'autre demi-finale verra le vainqueur du duel entre Mons et Malines affronter le gagnant de la série entre Anvers et Louvain. La finale, quant à elle, se déroulera au meilleur des cinq matchs (la première équipe à remporter 3 rencontres sera sacrée championne de Belgique). Les matchs sont prévus les 3, 5 et 7 juin. Les manches supplémentaires sont programmées les 9 et 11 juin. Pour rappel, Ostende est tenant du titre qu'il a remporté neuf fois de suite. (Belga)