ATP Rome - "Je voulais vraiment ce 10e titre ici"

"C'est une [victoire] très satisfaisante", a déclaré Nadal lors de sa conférence de presse d'après-match qui a suivi sa victoire dimanche en finale du Masters 1000 de Rome 7-5, 1-6 et 6-3 face à Novak Djokovic. "C'est incroyable [d'] avoir le trophée avec moi encore une fois ici à Rome. Le 10e, je voulais vraiment ce 10e ici à Rome. C'est l'un des premiers titres importants que j'ai remporté dans ma carrière. Après avoir remporté 10 titres à Roland Garros, 10 à Monte-Carlo, 10 à Barcelone, je voulais vraiment celui-là".

"J'étais heureux de rencontrer Nadal en vue de Roland-Garros" a déclaré de son côté Djokovic. "Il n'y a pas de défi plus grand que de jouer Rafa sur terre battue, en finale. Je suis très satisfait de ma combativité. Le niveau de tennis n'a cessé de s'élever. Hier, j'ai très bien joué. Aujourd'hui, je pense aussi avoir bien joué. Les moments décisifs du premier et du troisième sets ont tourné à son avantage. Bien sûr, je suis déçu de ne pas avoir gagné, mais je suis très satisfait du niveau de tennis que j'ai réussi à trouver en fin de tournoi. Je commence à me sentir comme je veux me sentir sur terre battue. Je joue encore à Belgrade un tournoi avant Paris, cela va me donner encore quelques matches, et après rock n'roll à Paris!"