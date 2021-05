La bataille est totale en Espagne: décisif, Yannick Carrasco rapproche l'Atlético du titre (vidéo)

Incroyable scénario en Espagne! Au terme de la 37e journée, le champion n'est toujours pas connu. Alors qu'il était sur le point d'abandonner la tête du classement au Real Madrid en étant mené par Osasuna, l'Atletico Madrid a inversé la tendance pour s'imposer (2-1). Les Colchoneros (73 points) conservent deux unités d'avance sur les Merengues, vainqueurs à Bilbao (0-1). Barcelone, battu par le Celta Vigo (1-2), est définitivement exclu de la course au titre (67 points).

Osasuna a ouvert la marque par Ante Budimir (75e, 0-1) mais les Colchoneros ont refait leur retard par Renan Lodi (82e, 1-1) et sur un centre de Carrasco, Luis Suarez leur a permis de conserver leur fauteuil de leader. Il leur reste un dernier examen face à Valladolid. Un but de Nacho (68e) a suffi au Real Madrid pour s'imposer à Bilbao. Thibaut Courtois était bien dans le but des Merengues et Eden Harard est monté au jeu (77e).

Avec Adnan Januzaj titulaire, la Real Sociedad a cartonné face à Valladolid (4-1). Le Diable Rouge est sorti à la 60e après avoir marqué le dernier but sur penalty (35e, 4-0) et avoir pris une jaune (59e). Si elle reste 5e, la Real Sociedad n'est toujours pas assurée de décrocher un des deux tickets pour les poules de l'Europa League: elle peut encore être devancée par le Betis (6e) et Villarreal (7e), qui comptent 58 points.