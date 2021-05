Gianluigi Buffon voit la Belgique comme un outsider à l'Euro 2020

La légende italienne Gianluigi Buffon a donné son opinion sur les favoris de l'Euro 2020. S'il cite son pays dans les outsiders, il ne cache pas son respect pour la France, qu'il considère comme les grands favoris du tournoi.

Gianluigi Buffon s'est un petit peu mouillé. La légende du football italien a préfacé l'Euro 2020, qui doit débuter le 11 juin. Alors que les équipes vont dévoiler les différentes sélections, Buffon a déjà un avis précis sur les différents favoris.

En réalité, pour lui, une équipe se dégage clairement. "L’équipe favorite de cet Euro, pour sa qualité individuelle, collective et pour le nombre de grands joueurs qu’elle possède, c’est la France", a ainsi précisé l'Italien à BeIn Sports. "Elle a deux équipes et demie d’une valeur exceptionnelle et un grand entraîneur sans aucun doute", a-t-il ensuite précisé.

Mais il cite ensuite une série d'équipes qui pourraient créer la surprise, dans laquelle se trouve la Belgique. "Derrière la France, je dirais l’Italie, l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne. Et je dirais aussi l’Angleterre qui a beaucoup progressé", a précisé Buffon. Les Belges sont souvent présentés comme l'un des principaux outsiders pour le tournoi.