Alerté par le public, Dennis Praet rate le but de Youri Tielemans: la séquence GÉNIALE de la FA Cup (vidéo)

La FA Cup est tombée dans l'escarcelle de Leicester, vainqueur de Chelsea au terme d'un match spectaculaire. Le Diable Rouge a marqué un but magistral qui a depuis fait le tour du monde et suscité, notamment, l'admiration de la presse anglaise et internationale.

Mais une vidéo est en train de faire le buzz et se rapporte directement à ce but. Alors qu'il était dans les vestiaires, Dennis Praet, lui aussi Diable Rouge et très proche de Tielemans, se rend compte que le public exulte. Il comprend alors que Leicester vient de marquer et court dans la direction inverse pour rejoindre ses coéquipiers sur le banc de Wembley.

Des images inattendues et un regret qui doit être éternel !