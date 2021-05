Neymar en deuil après le décès d'un ami, victime d'une chute mortelle au Brésil (vidéo)

Le Brésilien a rendu hommage, ce lundi, à un ami décédé. MC Kevin, artiste très apprécié au Brésil, est en effet décédé après une chute du cinquième étage d'un hôtel de Rio. Il était un ami proche de Neymar.

Neymar est en deuil. Le Brésilien a perdu l'un de ses amis ce weekend, à savoir MC Kevin, un artiste brésilien. Ce dernier est décédé après un tragique accident survenu à Rio de Janeiro. L'homme a en effet chuté du cinquième étage de son hôtel, avant de perdre la vie à l'hôpital.

MC Kevin était un ami de Neymar. Il l'admirait et avait même tatoué "NJR" en hommage au joueur du PSG, le tout sur son biceps gauche. Ce lundi, Neymar lui a adressé un message sur Instagram. "Incroyable, 23 ans... Je ne sais pas quoi dire… Simplement merci pour l’affection que tu me portais. Nous avions convenu de nous rencontrer pendant mes vacances mais nous ne pourrons malheureusement pas. Je suis sûr que je vais te serrer dans mes bras et te remercier de la confiance. Pars en paix mon garçon", a écrit le joueur brésilien.

Une bien triste nouvelle qui fait aussi beaucoup réagir dans le pays, où il jouissait d'une certaine notoriété.