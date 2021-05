Euro 2020: la Pologne surprend en appelant un jeune joueur de 17 ans

Le sélectionneur de la Pologne Paulo Sousa a dévoilé lundi sa liste de 26 joueurs sélectionnés pour l'Euro de football, prévu du 11 juin au 11 juillet. Une sélection qui comporte un invité surprise avec la présence du jeune Kacper Kozlowski, 17 ans, à la place de Kamil Grosicki, réserviste.



Grosicki, 32 ans, détient 83 caps avec la Pologne et a inscrit 17 buts et fait donc office de grand absent d'une sélection polonaise qui pourra évidemment se reposer sur son buteur et capitaine Robert Lewandowski. La Pologne a été versée dans le groupe E à l"Euro avec l'Espagne, la Suède et la Slovaquie. Les Polonais débuteront leur tournoi par un duel contre la Slovaquie le 14 juin avant d'affronter l'Espagne (19 juin) et la Suède (23 juin).