Standard: Adidas sera le nouvel équipementier à partir de la saison prochaine

Adidas sera le nouvel équipementier du Standard de Liège à partir de la saison prochaine, a communiqué mardi le club liégeois.

Il s'agira de la troisième collaboration entre le Standard et la célèbre marque allemande après celles entre 1976 et 1981 et entre 1987 et 2003. Le club liégeois met donc un terme à son partenariat avec la marque New Balance qui était l'équipementier des 'Rouches' depuis 2017.

"Renouer avec un équipementier mythique considéré comme une référence par tous nous remplit de joie et de fierté", a réagi Alexandre Grosjean, CEO du Standard. "Notre club et Adidas partagent les mêmes valeurs si chères à nos supporters et comptent bien leur proposer ensemble lors des prochaines saisons beaucoup de plaisir et d'émotions comme cela fut déjà le cas par le passé".