Diables Rouges: Roberto Martinez se justifie sur Adnan Januzaj

La sélection dévoilée par Roberto Martinez pour l'Euro 2020 a fait un grand déçu: Adnan Januzaj. Le sélectionneur s'est justifié sur ce choix "le plus difficile" qu'il ait eu à faire en vue de cette liste de 26 joueurs.

Roberto Martinez a dévoilé sa liste de 26 joueurs en vue de la seizième édition du Championnat d'Europe de football, prévu du 11 juin au 11 juillet, dans onze villes européennes. Un groupe de onze joueurs constitue la liste des réservistes dont Adnan Januizaj.

"Cela a été compliqué de choisir car de nombreux talents ont évolué ces derniers mois. Nous disposons de plus que 26 joueurs", a lancé le sélectionneur des Diables Rouges. "Les joueurs absents de cette liste possèdent un avenir en équipe nationale", a-t-il assuré en rappelant le calendrier chargé des seize prochains mois jusqu'au Mondial 2022.

Interrogé lundi soir par la RTBF, Martinez a développé son propos sur le joueur de la Real Sociedad. "Ça a été le choix le plus difficile car j'apprécie son talent. Il est très fort en homme contre homme et il faut voir comment les joueurs évoluent sur le terrain. La concurrence est très forte à ce poste, par exemple avec Leandro Trossard. Adnan n'est pas là parce que d'autres joueurs sont plus aptes que lui en ce moment mais il a un grand avenir devant lui (...) Un numéro 10 gaucher, c'est important. Mais ici, il fallait choisir un joueur plutôt qu'un 10 gaucher. Il y a Lukebakio ou De Ketelaere qui sont gauchers. Mais il valait mieux cette fois prendre trois numéros 9 et essayer de s'adapter dans les autres domaines. La sélection que nous avons faite doit nous permettre d'affronter les adversaires et peut-être que ce gaucher numéro 10 ne sera pas si important que cela".