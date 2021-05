Carlos Rodrigues, ancien entraîneur de Justine Henin, rejoint la Justine Henin Academy

Entraîneur de Justine Henin entre 1995 et 2011, Carlos Rodrigues rejoint la Justine Henin Academy en tant que directeur sportif, a annoncé l'ancienne N.1 mondiale mardi.



Avec plus de 30 ans d'expérience dans le tennis, Rodrigues aura pour principale mission "d'assurer l'évolution et la mise en œuvre de la pédagogie sportive et de travailler sur le terrain avec les joueurs et les coaches."

"Je suis très heureux de rejoindre la Justine Henin Academy et de retrouver Justine autour d'un projet commun ambitieux", a réagi le Belgo-Argentin."Cette fonction correspond totalement à mes attentes et mes aspirations. En effet, la taille humaine de l'académie me permet de combiner la fonction de directeur sportif et d'entraîneur, un métier qui me tient énormément à cœur. J'agirai principalement et en priorité sur le terrain. Il est primordial pour Justine et moi que tous les jeunes joueurs de l'académie ainsi que les coaches puissent bénéficier de mes connaissances et de mon expérience."

Dans ce binôme, je pense qu'on va avoir une force

Lauréate de 43 tournois sur le circuit WTA dont 7 du Grand Chelem (4 Roland Garros, 2 US Open et 1 Open d'Australie), 2 Masters et 1 victoire en Fed Cup avec Rodrigues, Henin se réjouit de pouvoir travailler de nouveau avec son ancien mentor. "Accompagner des jeunes est une histoire tout à fait différente. Je ne me revendique pas du tout coach. Il y a une certaine expertise. Carlos veut aussi m'aider à transmettre cette expertise aux jeunes en étant présente de manière régulière sur le terrain. C'est assez unique de pouvoir proposer cette complémentarité avec à la fois un entraîneur de haut niveau et moi qui ait été coachée. Dans ce binôme, je pense qu'on va avoir une force afin d'apporter quelque chose de complet à ces jeunes", nous a-t-elle confié.

La Justine Henin Academy a vu le jour en 2011 à Limelette. À ce jour, elle compte plus de 650 élèves et a notamment formé par le passé l'Ukrainienne Elina Svitolina, actuelle N.6 mondiale.