Marco Reus n'ira pas à l'Euro après "une saison très compliquée"

(Belga) L'international allemand Marco Reus, équipier d'Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard au Borussia Dortmund, a annoncé mardi qu'il n'allait pas disputer le Championnat d'Europe de football (11 juin - 11 juillet). Le milieu de terrain offensif de 31 ans invoque une saison chargée avec le BVB et veut se reposer en vue du prochain exercice.

"Après une saison compliquée, qui s'est heureusement bien ponctuée (par un sacre en Coupe d'Allemagne, ndlr), j'ai décidé, avec le sélectionneur national, de ne pas aller à l'Euro", a écrit Reus sur Instagram. "Cette décision a été compliquée à prendre, moi qui représente toujours mon pays avec fierté quand j'en ai l'occasion. Mais après une année intense personnellement, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait permettre à mon corps de récupérer. Je vais utiliser ce break à bon escient pour débuter de manière optimale le prochain exercice", a ajouté Reus. Reus compte 44 apparitions et 13 buts pour la Mannschaft, lui qui avait manqué le Mondial 2014 victorieux en raison d'une blessure encourue lors du dernier match de préparation avant de rejoindre le Brésil. Cette saison, il a disputé 48 matches toutes compétitions confondues pour Dortmund, compilant 10 buts et 14 assists. Le sélectionneur allemand Joachim Löw doit annoncer mercredi sa liste de 26 joueurs pour le rendez-vous continental. L'Allemagne a été versée dans le groupe F en compagnie de la France, du Portugal et de la Hongrie. (Belga)