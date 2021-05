Diables Rouges: Roberto Martinez aux côtés de Raymond Goethals et Guy Thys pour remporter l'Euro 2020 (vidéo)

L'Union belge de football a lancé mercredi sa nouvelle campagne de communication autour des Diables Rouges. Le sélectionneur Roberto Martinez fait appel à Raymond Goethals et Guy Thys pour remporter un trophée dans les 15 mois.

It's Deviltime!

Ce mercredi, l'Union belge de football a lancé sa nouvelle campagne de communication autour des Diables Rouges. Le thème est fort et bien précis: entre l'Euro, la Nations League et la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Belgique a une quinzaine de mois pour remporter un trophée. Le #Deviltime a été appliqué virtuellement sur les pavés de la Grand Place de Bruxelles déserte, où sont traditionnellement célébrés les grands moments de l'histoire du football belge.

L'URBSFA mise sur une campagne dans les rues et sur l'appli RBFA, une campagne qui devrait unir tout le pays pour soutenir et motiver les Diables Rouges en 2021, a-t-elle indiqué dans une annonce mercredi.

Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le sélectionneur Roberto Martinez fait appel aux esprits de ses illustres prédécesseurs: Raymond Goethals et Guy Thys. En 1972, sous la direction de "Raymond-la-science", les Diables ont terminé à la 3e place du Championnat d'Europe. Thys, lui, aura emmené l'équipe belge jusqu'en demi-finale du Mondial 1986. Ils réapparaissent par la magie du spécialiste du deepfake, Chris Umé.

" À l'aube de l'Euro, nous voulons nous rappeler les beaux moments que nous ont fait vivre la génération actuelle et les autres générations au cours de ces 125 dernières années. Mais nous voulons aussi appeler les supporters à se rassembler derrière cette génération pour les inciter à faire encore mieux et à écrire l'histoire. Ou comme on dit en anglais: 'It's time to play harder, time to cheer louder, time to dream bigger. Belgium, from now on, it's Deviltime ", a déclaré Martinez.

La campagne sera clairement visible dans les rues, à la télévision et en ligne via les médias sociaux et l'application RBFA. Entre autres, l'URBSFA réserve déjà quelques surprises enflammées aux prochains adversaires des Diables Rouges. Les propres fans devront également apporter leur contribution. " Nos joueurs demandaient une campagne pour reprendre contact avec les fans ", explique Manu Leroy, directeur du marketing et de la communication de l'URBSFA. " Ils ont indiqué que les fans leur manquaient vraiment - après une année de football si bizarre en raison de la pandémie. Avec notre campagne #DEVILTIME, nos sommes prêts à faire en sorte que nos supporters soient à nouveau derrière nos Diables Rouges comme un seul bloc et qu'ensemble, ils fassent exploser les chaussettes de nos adversaires et de leurs supporters ".

Dans les semaines à venir, il y aura une toute nouvelle chanson de l'Euro, des actions sont prévues autour des derniers matches des Diables Rouges, et il y aura d'autres initiatives qui coloreront tout le pays en rouge.