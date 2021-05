Coupe d'Europe de rugby: Ntamack veut "profiter de ces instants rares"

Le demi d'ouverture international de Toulouse Romain Ntamack (22 ans) veut "profiter" de la finale de Coupe d'Europe qu'il disputera samedi contre La Rochelle dans un "temple du rugby", Twickenham, avec l'espoir de rejoindre au palmarès de la compétition son père Emile, triple champion continental.

QUESTION: Dans quel état d'esprit abordez-vous cette finale européenne?

REPONSE: "Ca nous travaille depuis un petit moment déjà. Mais cette semaine, ça sent bon la Coupe d'Europe, le parfum de finale. Il nous tarde vraiment d'y être. Il ne faut pas non plus être trop impatient et garder cette énergie pour tout lâcher sur le terrain samedi. On a la chance d'avoir un staff qui a gagné beaucoup de titres. Ils connaissent ces grands rendez-vous et on sent vraiment un changement de mentalité, comme chez les joueurs plus expérimentés comme Jerome (Kaino) ou Max Médard. Nous, les plus jeunes, et ceux qui ont moins d'expérience de ces grands événements, on regarde un peu comment ils font (...) Accrocher une étoile de plus sur le maillot, ce serait quelque chose de fort pour beaucoup de joueurs de ce groupe. La plupart n'avaient pas plus de 10 ans lors du dernier titre européen du Stade, ce serait donc une belle histoire. Mais il ne faut pas que ça nous perturbe. C'est tout notre enthousiasme et toute notre insouciance qui vont nous permettre de faire abstraction de l'événement et de jouer comme on sait le faire depuis quelques années."

Q: Vous pourriez devenir avec votre père Emile Ntamack, trois fois vainqueur de la compétition (1996, 2003 et 2005), le premier duo père-fils à avoir soulevé la Coupe d'Europe...

R: "Je ne le savais pas. Je n'y pense pas du tout, j'essaie de rester concentré sur moi, sur mon match et sur l'équipe. Si on a la chance de gagner samedi, ça sera un clin d'oeil de plus à l'histoire du club et de notre famille. Mais ça reste quand même anecdotique. Il (son père) me laisse vivre mon expérience, ma finale comme je la sens. Il ne va pas faire l'ancien à me dire ce qu'il faut faire ou pas. Il me dit juste de profiter de ces instants parce qu'ils sont rares. C'est peut-être la première et la dernière finale de Coupe d'Europe qu'on disputera. On va jouer dans un temple du rugby. Il faudra donc profiter de toute cette atmosphère autour de cette finale."

Q: Qu'attendez-vous de La Rochelle, qui a fait forte impression en demi-finale contre le Leinster (32-23)?

R: "On connaissait déjà toutes les qualités de La Rochelle. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un match de très haut niveau contre le Leinster. Ils ont littéralement éteint les Irlandais, qui sont quadruples champions d'Europe et n'ont quasiment que des internationaux dans leur équipe. Il faudra qu'on s'en serve pour les analyser et essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que le Leinster ce jour-là."

Propos recueillis mercredi en conférence de presse