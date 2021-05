Euromillions Basket League - Le premier match des quarts de finale des playoffs pour Anvers, Alost, Ostende et Mons

(Belga) Ostende s'est imposé mercredi soir à domicile face au Spirou de Charleroi (86-74) pour le compte de la première manche des quarts de finale des playoffs. Dans le même temps, Alost l'a emporté contre Limburg United (77-68), tandis que Anvers et Mons se sont respectivement imposés à domicile contre Louvain (82-63) et Malines (84-60).

Les quarts de finale des playoffs en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, offrait un Clasico entre Ostende et Charleroi. Si sur papier, les champions en titre partaient largement favoris, les Carolos ont fait mieux que se défendre en première mi-temps (21-22 et 45-40 à la pause) grâce à Sergio Llorente (15 points). Le retour des vestiaires fut par contre plus compliqué. Le collectif ostendais accélérait au 3e quart pour faire la différence (24-15), creuser l'écart (69-55) et s'imposer (86-74) grâce à un excellent Loïc Schwartz (17 points). De son côté, Mons n'a pas éprouvé de difficultés pour s'imposer face à Malines dans une rencontre maîtrisée pendant 40 minutes. Les Montois prenaient rapidement les commandes grâce à Anthony Lambot (15 points et 8 rebonds) à la pause (49-27) avant de confirmer en deuxième mi-temps (84-60). Après un premier quart-temps complètement loupé (14-28), Anvers a renversé la vapeur à domicile face à Louvain. Les Anversois sont passés devant juste avant la pause (39-38) avant de continuer sur leur lancée pour s'offrir une victoire aisée (82-63) grâce à une deuxième mi-temps maîtrisée. Limburg United a bien failli créer la surprise sur le parquet alostois. Aux commandes de la rencontre pendant trente minutes (13-22/28-35 et 49-55), les Limbourgeois ont été submergés dans un dernier quart à sens unique remporté (28-13) par les Alostois qui ont pu compter sur le MVP de la saison, Vladimir Mihailovic (21 points), pour s'imposer (77-68). Ces quarts de finale se disputent au meilleur des trois manches (la première équipe qui remporte deux matchs est qualifiée). La deuxième manche est prévue ce vendredi et les équipes qui se déplaçaient ce mercredi recevront leurs adversaires à la maison. (Belga)