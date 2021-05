Athlétisme: mort de Lee Evans, champion olympique sur 400 m et activiste à Mexico-68

Lee Evans, champion olympique du 400 m à Mexico-1968 et monté sur le podium coiffé du béret des Black Panthers en signe de protestation contre les discriminations affectant les Noirs aux États-Unis, est mort à 74 ans, a annoncé jeudi la Fédération américaine d'athlétisme.

"Médaillé d'or olympique, détenteur du record du monde (du 400 m), membre du Hall of Fame de la Fédération américaine d'athlétisme et militant des droits de l'homme, Lee Evans, est décédé mercredi à l'âge de 74 ans", a indiqué l'USATF sur Instagram.

L'USATF n'a pas donné la cause du décès, mais le San Jose Mercury News a rapporté qu'Evans avait subi un accident vasculaire cérébral la semaine dernière au Nigeria et était resté inconscient à l'hôpital.

Evans était un sprinter qui a marqué le tour de piste, puisqu'il fut le premier à courir sous les 44 secondes. A Mexico, il battit le record du monde en finale en 43 sec 86/100, qui fut la marque de référence jusqu'en 1988.

Cette course, il faillit ne pas y prendre part, choqué par le sort réservé à ses compatriotes Tommie Smith et John Carlos, respectivement premier et troisième du 200 m, et exclus des Jeux pour avoir levé leur poing ganté sur le podium.

"Après ce que Tommie et John ont fait, il y a eu beaucoup d'agitation. Nous avons eu des réunions, et il y a eu des cris, mais il s'avère que nous sommes restés sur nos positions", a raconté Evans en 2017.

Ce qui s'est traduit par un autre geste, en signe de solidarité avec Smith, Carlos et avec des organisations de défense des droits civiques. Avec ses compatriotes, Larry James (2e) et Ron Freeman (3e), ils sont à leur tour montés sur le podium, tous trois coiffés du béret des Black Panthers et eux aussi ont levé leur poing.

Contrairement à Smith et Carlos, les trois coureurs du 400 m n'ont pas été exclus du village olympique, quoique eux aussi sévèrement critiqués. Et ils purent remporter une médaille d'or en relais 4x400 m, avec Vincent Matthews pour dernier partenaire.

Après sa carrière, Evans a dirigé des programmes d'athlétisme pendant des décennies au niveau international. Notamment au Nigeria entre 1975 et 1997. En 2002, il a rejoint l'équipe d'entraîneurs de l'université de Washington et a ensuite occupé de nombreux postes d'entraîneur et de conseiller dans le monde entier.