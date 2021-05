Mercato: Kylian Mbappé esquive à nouveau les questions sur son avenir

Kylian Mbappé, vainqueur de la Coupe de France mercredi soir avec le PSG, a esquivé la question de son avenir. Une nouvelle fois.

Le Paris-Saint-Germain, tenant du titre, a remporté la quatorzième Coupe de France de son histoire en battant Monaco (2-0) à l'issue d'une finale peu enthousiasmante, mercredi soir à huis clos au Stade de France.

"On travaille tous les jours pour avoir ce type d'émotions, de récompense et de reconnaissance", a déclaré Kylian Mbappé après la victoire. "C'est le travail de tout un groupe, tout un staff, toutes les personnes qui travaillent tous les jours pour nous, pour le club. Et bien sûr les supporters qui n'ont pas pu être là. On pense fort à eux, et ce titre c'est pour eux aussi. Ca compte toujours. Lorsque tu joues au Paris Saint-Germain, l'un des meilleurs clubs du monde, le plus grand club du pays, chaque titre compte pour aller vers l'Histoire. En plus c'est un club jeune donc nous, on veut faire partie de cette histoire et c'est une super étape aujourd'hui".

La star du PSG sera-t-elle encore là la saison prochaine, pour d'autres titres par exemple? "Il faut profiter du titre, c'est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c'est le plus important, et moi je suis le premier heureux".