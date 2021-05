Le terrible constat d'Eden Hazard: "Il y a des grands matchs où je n'ai pas répondu présent"

Lors d'une interview avec son ancien club de Lille, Eden Hazard s'est laissé aller à une confession. Assez rare d'entendre cela de la part d'un footballeur de haut niveau.

On ne peut pas dire que la saison d'Eden Hazard avec le Real Madrid ait été flamboyante, encore une fois. La faute à de nombreuses blessures. Il reste au Diable Rouge un match pour tenter d'arracher le titre de champion d'Espagne, samedi, contre Villarreal. Une rencontre ultra-importante au cours de laquelle Zinédine Zidane, son entraîneur, espère qu'il fera la différence.

A l'heure d'écrire ces lignes, le Belge de 30 ans est rétabli et semble donc être apte. Pourtant, il admet volontiers qu'il y a "des grands matches" dans lesquels il n'a "pas répondu présent". "Que ce soit à Lille, Chelsea, au Real ou en équipe nationale, il y a des grands matchs où je n'ai pas répondu présent, je ne te le cache pas", a-t-il confié au site officiel du LOSC lors d'un entretien souvenir. "Il est clair qu'aujourd'hui, ce sont souvent les grands joueurs qui font la différence dans les grands matchs. Et c'est même de plus en plus le cas. Le football n'est plus le même qu’il y a dix ans. Aujourd'hui, les rencontres sont plus fermées. Pour gagner un grand rendez-vous, il faut soit être au-dessus collectivement en faisant tourner le ballon, soit compter sur une individualité capable de débloquer la situation par un dribble, une frappe...".

Un constat terrible venant d'Hazard, mais dont l'honnêteté est tout de même à saluer.