Tennis: Gasquet et Tsitsipas en quarts à Lyon, Monfils et Thiem éliminés

Comme le Grec Stefanos Tsitsipas, le Français Richard Gasquet s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Lyon, en éliminant contre toute attente l'Argentin Diego Schwartzman (10e), tandis que le N.1 français Gaël Monfils et l'Autrichien Dominic Thiem ont été éliminés.

Gasquet (34 ans), s'est imposé 6-3, 7-5 sur le demi-finaliste du dernier Roland-Garros disputé cet automne, une victoire de bonne augure à dix jours du début du Grand Chelem parisien. Et ce d'autant plus que c'est la première fois depuis 2019 que le Biterrois l'emporte face à un joueur du Top 10. Il affrontera, vendredi le Russe Karen Kachanov, tête de série N.8 et 26e mondial, pour tenter de décrocher sa place en demi-finale.

De son côté, Monfils (34 ans), tête de série N.5, qui avait remporté mardi sa première victoire sur le circuit depuis quinze mois contre le Brésilien Thiago Seyboth Wild (122e), s'est incliné en trois sets 4-6, 6-3, 7-6 (7/2) devant le Japonais Yoshihito Nishioka, 60e joueur mondial.

"C'est la confiance. Tout est compliqué. Il n'y a rien de particulier mais c'est juste compliqué. Rien n'est fluide. Je perd 7-6 au troisième set donc même en étant dans le dur, j'arrive à accrocher", s'est-il lamenté en conférence de presse, le regard vide.

"Tout est dur honnêtement. Il faut jouer des matches et encore des matches et que je retrouve du rythme. Il faut continuer à y croire. J'ai déjà connu des périodes un peu plus dures. Chaque période est difficile. Je suis déçu", a poursuivi le numéro un français qui doit encore disputer le tournoi de Belgrade avant d'aborder les Internationaux de France (30 mai-13 juin).

Nishioka affrontera en quarts de finale, le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série N.2 et 5e joueur mondial qui a facilement disposé de l'Américain Tommy Paul (6-1, 6-3).

Tsitsipas faisait son entrée dans la compétition, tout comme l'Autrichien Dominic Thiem, 4e joueur mondial.

Loin du niveau d'un prétendant à la victoire à Roland-Garros, Thiem a été balayé par le Britannique Cameron Norrie (N.49) 6-3, 6-2 en 1 heure 05.

Norrie s'est imposé ainsi pour la seconde fois de sa carrière contre un adversaire du Top 10 après son succès sur l'Américain John Isner, à Lyon déjà, en 2018.

"C'est une victoire inattendue. J'ai bien joué et je ne peux pas être plus heureux que cela", a-t-il réagi.

Cameron Norrie affrontera en quarts le Français Arthur Rinderknech, repêché des qualification ou l'Italien Jannik Sinner, tête de série N.6.