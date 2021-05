Hand: Luka Karabatic prolonge au Paris SG jusqu'en 2024

Le pivot et capitaine du Paris SG Luka Karabatic (31 ans) a signé une prolongation de son contrat de deux saisons, qui l'engage avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin 2024, a annoncé jeudi le PSG dans un communiqué.

"Cette prolongation symbolise tout l'attachement que je ressens pour le Paris Saint-Germain. Une relation très forte s'est tissée au fil des années avec mes dirigeants, mes entraîneurs, mes coéquipiers et nos supporters", a expliqué le cadet des frères Karabatic, qui est arrivé au PSG à l'été 2015, et qui était sous contrat jusqu'au 30 juin 2022.

Avec l'équipe parisienne, d'abord sous les ordres de Zvonimir Serdarusic puis de Raul Gonzalez, Luka Karabatic a remporté cinq titres de champion de France, et est bien parti pour en décrocher un sixième en autant de saisons sous les couleurs du PSG.

"La confiance qu'ils me témoignent me permet de continuer à grandir. Je suis convaincu que nous allons accomplir de grandes performances et marquer davantage l'histoire du club en remportant de nouveaux trophées", a-t-il ajouté.

Le plus convoité des trophées reste la Ligue des champions, qui échappe encore au pivot de l'équipe de France (112 sélections). Les 12 et 13 juin, il disputera son cinquième Final 4 avec le PSG à Cologne, après la qualification décrochée mercredi soir à Coubertin, en éliminant en quarts de finale le club allemand de Kiel, champion d'Europe en titre.

A partir de la saison 2022/23, l'effectif du Paris SG va bouger, avec les départs annoncés du gardien de but Vincent Gérard pour Saint-Raphaël, et surtout de l'arrière gauche danois Mikkel Hansen, considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, et qui va rentrer au pays à Aalborg.

Nikola Karabatic est encore sous contrat au PSG jusqu'au 30 juin 2022. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit à la mi-octobre, le frère aîné (37 ans) de Luka espère être de retour pour la fin de saison en club et les Jeux olympiques avec l'équipe de France.