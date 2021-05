Club Bruges champion de Belgique - Le Club Bruges en bref

(Belga) La fiche technique du Club de Bruges sacré champion de Belgique pour la 17e fois de son histoire jeudi:

Club de Bruges ----------- Fondé le 13 novembre 1891 Matricule: 3 Stade Jan Breydel (capacité: 29.062 places assises) Couleur: Bleu et noir Président: Bart Verhaeghe CEO: Vincent Mannaert Entraîneur: Philippe Clément Palmarès: Champion de Belgique: 17 (1920, 1973, 1976, 1977, 1978, 1980, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2003, 2005, 2016, 2018, 2020 et 2021) Coupe de Belgique: 11 (1968, 1970, 1977, 1986, 1991, 1995, 1996, 2002, 2004, 2007 et 2015) SuperCoupe de Belgique: 14 (1980, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2016 et 2018) Finaliste de la Coupe des Champions: 1978 Finaliste de la Coupe UEFA: 1976 En division 1 sans discontinuer depuis 1959 (Belga)