L'Afrique du Sud revient en Rugby Championship

L'Afrique du Sud participera au Rugby Championship, le tournoi de l'hémisphère Sud, un an après y avoir renoncé à cause de la pandémie de Covid-19, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Les champions du monde recevront d'abord l'Argentine pour deux matches, les 14 et 21 août, avant de s'envoler pour l'Océanie et disputer le reste du championnat contre les Australiens et les tenants du titre néo-zélandais.

Le format habituel, prévoyant que chaque pays joue des rencontres à domicile et à l'extérieur, a été adapté aux mesures sanitaires appliquées par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où auront lieu toutes les autres rencontres.

Les deux pays, qui appliquent une politique dite "zéro Covid", imposent une stricte quarantaine de deux semaines à tous les arrivants.

Les Springboks n'y couperont pas et disputeront leur premier match en Australie le 11 septembre, contre les Wallabies. Le même jour, les Pumas se frotteront aux All Blacks en Nouvelle-Zélande.

"Après les malheureux revers dus au Covid l'an dernier, nous sommes très heureux de rejouer contre les Pumas, les Wallabies et les All Blacks", déclare dans un communiqué le directeur du rugby sud-africain, Rassie Erasmus.

Le programme du Rugby Championship 2021:

Samedi 14 août

Afrique du Sud - Argentine

Samedi 21 août

Afrique du Sud - Argentine

Australie - Nouvelle-Zélande

Samedi 28 août

Nouvelle-Zélande - Australie

Samedi 11 septembre

Nouvelle-Zélande - Argentine

Afrique du Sud - Australie

Samedi 18 septembre

Argentine - Nouvelle-Zélande

Australie - Afrique du Sud

Samedi 25 septembre

Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud

Australie - Argentine

Samedi 2 octobre

Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande

Argentine - Australie