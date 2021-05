Euro 2020: la réaction de Mathieu Valbuena au retour de Karim Benzema avec la France

Après l'annonce de la sélection de Karim Benzema avec la France pour l'Euro 2020, l'ancien Bleu Mathieu Valbuena, à l'origine de la mise à l'écart de l'attaquant du Real Madrid avec l'affaire de la sextape, s'est exprimé dans les médias français.

Vous le savez, Didier Deschamps l'entraîneur de l'équipe de France de football, championne du monde en titre, et finaliste du dernier Euro en 2016, a repris Karim Benzema dans sa sélection des 26 joueurs en vue de l'Euro 2020.

A l'origine de la mise à l'écart de l'attaquant du Real Madrid avec l'affaire de la sextape, Mathieu Valbuena a réagi jeudi soir dans l'émission Top of the foot sur RMC: "Aujourd'hui, s'il peut apporter un plus à l'équipe de France, tant mieux. Ce sera sur le terrain que cela va se jouer. Pour moi, ce sera Didier Deschamps qui sera gagnant dans tous les cas. Si la France performe, on dira qu'il a dû s’adapter malgré un contexte difficile. Par contre, si la France échoue, on ne lui en voudra pas. Il sait qu'en attaque, il n'a aucune certitude. Donc il est très malin par rapport à ça".

L'actuel joueur de l'Olympiacos n'a plus été repris en Bleu depuis la révélation de la dite affaire en 2015.