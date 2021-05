Minnen et Van Uytvanck en finale du double à Belgrade

(Belga) Greet Minnen et Alison Van Uytvanck se sont qualifiées pour la finale du tournoi de tennis WTA 250 de Belgrade, épreuve sur terre battue dotée de 235.238 dollars, vendredi, en Serbie. Le duo belge a battu en demi-finale la paire chinoise formée par Xu Yifan et Zhang Shuai 6-2, 6-1. La rencontre a duré 56 minutes.

En finale, samedi, Minnen et Van Uytvanck affronteront les joueuses locales Aleksandra Krunic et Nina Stojanovic, têtes de série N.4, victorieuses 6-2, 6-4 de la Hongroise Timea Babos et de la Russe Vera Zvonareva. Minnen, 23 ans, et Van Uytvanck, 27 ans, avaient remporté ensemble le tournoi WTA de Luxembourg en 2018. (Belga)