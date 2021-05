Tour d'Italie: la menace du Zoncolan

Le froid et la pluie attendent le Giro au Monte Zoncolan où le grimpeur colombien Egan Bernal défend son maillot rose, au lendemain de la 13e étape gagnée au sprint par le champion d'Europe, l'Italien Giacomo Nizzolo, vendredi à Vérone.

"Tout le monde voulait une étape de ce genre", a apprécié Bernal à propos de l'étape de plaine reliant Ravenne à Vérone en passant par Mantoue, en hommage au grand poète italien Dante Alighieri, au nom associé à ces villes. Autrement dit, une journée de grand calme hormis l'emballement du sprint final et la première victoire de Nizzolo.

L'Italien (32 ans) a dû attendre sa huitième participation pour s'imposer enfin dans le Giro, après une ribambelle de places d'honneur. Il a réussi là où son compatriote Elia Viviani, qui courait à domicile, a échoué nettement (9e) dans l'avant-dernière opportunité offerte aux sprinteurs.

La ligne d'arrivée franchie à proximité des célèbres arènes, le Giro s'est vite tourné vers le rendez-vous du Zoncolan, aussi prestigieux que redoutable.

"S'il y a une possibilité, j'essayerai de prendre du temps", a annoncé Bernal, dont l'avance est pour l'instant limitée à 45 secondes sur le Russe Aleksandr Vlasov. "Ce seront les jambes qui décideront. On annonce le froid. La course sera plus dure et les écarts plus importants".

- Le Kaiser, la dureté et la souffrance -

S'il délaisse le versant traditionnel d'Ovaro, où les coureurs sont accueillis par la formule de Dante ("Vous qui entrez ici, perdez toute espérance"), le Tour d'Italie fait un retour aux origines avec la montée par le même versant, à l'est, qu'en 2003. La course rose avait alors découvert le Kaiser, le surnom donné par les organisateurs du Giro à la montagne-totem du Frioul, dans les Alpes carniques, aux confins de la frontière autrichienne.

Double vainqueur là-haut, à l'altitude de 1730 mètres, Gilberto Simoni est le grand spécialiste du Zoncolan. "A entendre le nom, on saisit la dureté et la souffrance sur le vélo qui l'accompagnent", relève l'ancien double vainqueur du Giro en soulignant cependant que les coureurs disposent aujourd'hui d'un matériel permettant de multiplier les braquets, ce qui n'était pas le cas lors de son succès en 2003.

Pour cette septième arrivée du Giro au sommet du Zoncolan, la première fois en comité restreint puisque le public est fortement contingenté (1750 personnes au maximum pour l'ensemble de la montée), la météo risque d'être aussi importante que la pente. Même si l'ascension de 14,1 kilomètres à 8,5 % de moyenne comporte un final effrayant quand la route se cabre dans les 3 derniers kilomètres avec 500 mètres à 20 % à l'approche de la ligne.

En 2003, sous le soleil, cinq coureurs avaient terminé dans la même minute. Marco Pantani avait alors signé sa dernière performance notable (5e) quelques mois avant de trouver la mort à la Saint-Valentin suivante.

Trois ans après la dernière arrivée et la victoire du Britannique Chris Froome, les prévisions météo annoncent cette fois une température de 3 à 5 degrés au sommet et une pluie glaciale, en rupture avec le temps printanier, vendredi, dans la plaine. Et un manteau de neige sur les bords de la route.