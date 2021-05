Mercato: Koeman "veut continuer" au Barça, malgré une saison en demi-teinte

Malgré une saison mitigée où le Barça a été longtemps dans la lutte pour le titre en Liga mais où il n'aura remporté que la Coupe du Roi, Ronald Koeman, sur la sellette, a affirmé vendredi qu'il "veut continuer" à entraîner le Barça la saison prochaine.

"Je n'ai pas encore parlé avec le président. On s'est dit qu'on allait discuter après la fin de saison. On parlera sans doute après le match de demain. On verra bien. Je lui ai dit que je veux continuer et aller au bout de mon contrat, mais le dernier mot, c'est le président qui l'a", a indiqué Koeman vendredi en conférence de presse, alors que le Barça se déplace samedi (18h00/16h00 GMT) à Eibar pour son dernier match de la saison, sans sa superstar Lionel Messi, laissée au repos.

"Je comprends qu'il y ait des doutes (sur son avenir) après les derniers résultats. J'ai toujours fait front, j'ai été le seul porte-parole du club pendant longtemps cette saison... Il faut communiquer davantage", a taclé le technicien néerlandais.

"Il faut respecter davantage l'entraîneur, les joueurs. Je comprends que les joueurs soient touchés, parce qu'ils ne méritent pas le traitement qu'ils ont reçu dans la presse ces derniers jours, ils méritent plus de respect", a appelé l'entraîneur, sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 mais sur la sellette d'après la presse catalane, qui indique que le président nouvellement élu Joan Laporta souhaite le remplacer.

Ronald Koeman tire un bilan lucide de sa première saison à la tête des "Blaugrana": "En août, on aurait signé pour la saison que l'on vient de faire. On remporte un titre (Coupe du Roi), on était dans la lutte pour gagner le Liga jusque les deux derniers matches. On est tristes parce qu'il y a quelques matches où l'on n'a pas été à notre niveau, mais en général, avec tous les problèmes que l'on a eus, notre saison n'est pas mauvaise. Elle n'est pas non plus très bonne, mais pour moi, elle est correcte", a-t-il pointé, assurant aussi qu'il "sait s'auto-critiquer".

"Je suis le responsable des changements apportés, du fait d'avoir offert des opportunités aux jeunes mais aussi des moments où l'on n'a pas été au niveau. Je ne crois pas que je suis le meilleur entraîneur pour ce club, il y en a de meilleurs. Tout dépend de la confiance que m'accordent les joueurs. Moi, je me sens compétent pour diriger ce club", a répété Koeman.