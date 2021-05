JO de Tokyo: David Rudisha renonce à défendre son titre sur 800 m

Le Kényan David Rudisha, double champion olympique en titre du 800 m, ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo cet été en raison de blessures récurrentes, a-t-il déclaré samedi à l'AFP.

"Je n'ai pas réussi à revenir sur la piste depuis longtemps, et pour cette raison je ne serai pas prêt à défendre mon titre à Tokyo", a déclaré à l'AFP l'athlète de 32 ans, qui n'a plus concouru depuis juillet 2017.

"C'est la vie. C'est le sport, et en tant que sportif vous devez accepter tous les obstacles et les défis. Rien n'est entièrement évitable, y compris les blessures", a ajouté le Kényan, double champion olympique en 2012 et 2016 et également double champion du monde en 2011 et 2015.

Rudisha détient également toujours le record du monde du 800 m (1:40.91) qu'il a établi en finale des JO de Londres en 2012.

Depuis ses titres, il a fait face à des blessures et à des problèmes personnels, frôlant notamment la mort dans un accident de voiture en 2019.

En mai 2020, alors qu'il tentait un retour, le Kényan s'était fait une entorse à la cheville gauche tandis qu'il marchait près de sa maison, à Kilgoris, dans l'ouest du Kenya.

Rudisha a affirmé à l'AFP qu'il ne pensait pas prendre sa retraite mais qu'il allait prendre le temps de décider de son futur.

Les sélections olympiques n'ont pas encore eu lieu au Kenya. Elles se tiendront du 17 au 19 juin au stade Kasarani de Nairobi.

Les Jeux de Tokyo, initialement prévus en 2020, ont été reportés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus et doivent se tenir du 23 juillet au 8 août.