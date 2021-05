ATP Genève - Victoire de Casper Ruud

(Belga) Le Norvégien Casper Ruud a remporté sameid le tournoi sur terre battue de Genève, épreuve ATP dotée de 419.470 euros.

Ruud, 21e joueur mondial et 3e tête de série, a battu en finale le Canadien Denis Shapovalov, 15e mondial et tête de série N.2, en deux manches 7-6 (8/6), 6-4. Le Norvégien de 22 ans s'offre ainsi un second titre ATP. Il avait enlevé le premier l'année dernière à Buenos Aires. (Belga)