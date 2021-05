La LIga - L'Atletico Madrid champion d'Espagne pour la 11e fois

(Belga) L'Atletico Madrid de Yannick Carrasco a été sacré champion d'Espagne pour la 11e fois de son histoire à la suite de sa victoire 1-2 sur la pelouse de Valladolid samedi lors de la 38e et dernière journée de Liga.

L'Atletico et le Real Madrid se disputaient le titre à distance samedi lors de cette dernière journée de championnat. Sacré la saison dernière, le Real, avec Thibaut Courtois mais sans Eden Hazard, s'est imposé de justesse 2-1 face à Bu à Villareal. Il aurait cependant fallu une défaite de l'Atletico pour que l'équipe de Zinedine Zidane puisse conserver son titre mais les Colchoneros sont allés l'emporter 1-2 à Valladolid, qui est pour sa part relégué en D2. Les Colchoneros terminent la saison avec 86 points, 2 de plus que le Real. Le FC Barcelone, vainqueur 0-1 à Eibar, finit à la 3e place avec 79 unités. Le FC Séville, qui reçoit Alaves dimanche, est assuré de finir à la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions. C'est la 11e titre de l'Atletico, le premier depuis 2014, déjà décroché sous les ordres de Diego Simeone. Il s'agit seulement de la 2e fois en 16 ans qu'une équipe parvient à briser l'hégémonie du Real et du Barça en Liga, après l'exploit des "Rojiblancos" eux-mêmes en 2014, scellé également à la dernière journée. (Belga)