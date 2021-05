F1 - GP de Monaco - Pas de "dégât grave" sur la boîte de vitesse de Leclerc, auteur de la pole

(Belga) La Ferrari Charles Leclerc, endommagée à la suite d'une sortie de piste du pilote monégasque en fin de qualifications du Grand Prix de Monaco, ne présente "aucun dégât grave", a précisé samedi la Scuderia sur Twitter.

"Les premières analyses effectuées sur la boîte de vitesse de la voiture de Charles Leclerc n'ont montré aucun dégât grave", a indiqué Ferrari sur Twitter. "D'autres contrôles seront effectués demain, afin de décider si la même boîte de vitesse peut être utilisée en course." Samedi, Leclerc est devenu le premier pilote de la Principauté à réaliser le meilleur temps en qualification depuis la création de l'épreuve, en 1929. Mais le pilote monégasque est ensuite parti à la faute dans son dernier tour de qualification. Sa Ferrari s'est fracassée contre un rail, provoquant l'arrêt de la séance, alors qu'il ne restait quelques secondes. Surtout, l'état de la boîte de vitesse inquiète la Scuderia: un changement de boîte de vitesse signifierait une pénalité et la perte de la pole pour Leclerc. "Tout ce que nous pouvons faire, c'est croiser les doigts et espérer que les dégâts ne mèneront pas à une pénalité demain", a déclaré Leclerc sur le site de Ferrari. "Quel que soit le résultat, je donnerai tout demain." Le Monégasque sait qu'il possède, à Monaco, l'une des rares opportunités d'obtenir un gros résultat cette saison. "Le circuit convient très bien aux caractéristiques de la SF21. C'est pourquoi nous étions si compétitifs aujourd'hui. Nous devons garder à l'esprit que nous ne sommes pas encore au niveau des deux équipes en tête du championnat (Mercedes et Red Bull, ndlr), mais, pour l'instant, c'est génial d'avoir tiré le maximum aujourd'hui." (Belga)