Rugby: "On ne fait que perpétuer la tradition", affirme Antoine Dupont

"On ne fait que perpétuer la tradition" du Stade toulousain, a souligné le demi de mêlée du club français le plus titré, Antoine Dupont, après la cinquième Coupe d'Europe, un record, conquise par son équipe, samedi à Twickenham.

Q: Vous avez été champion de France en 2019, aujourd'hui champion d'Europe 2021, la suite logique c'est champion du monde en 2023?

R: "C'est tout le mal que je me souhaite... Mais honnêtement, il faut qu'on mesure la chance qu'on a d'être ici aujourd'hui. Maxime (Médard) a connu les années fastes du club, et si on lui avait dit en 2010 qu'il fallait attendre onze ans pour revenir en finale de Coupe d'Europe, pas sûr qu'il l'aurait cru. Il faut vraiment qu'on apprécie ces moments-là. C'est le deuxième titre de cette génération, donc il faut vraiment le savourer et mesurer la chance qu'on a d'être ici."

Q: Qu'avez vous ressenti au coup de sifflet final quand vous dégagez le ballon en tribune?

R: "Le premier réflexe cela a été de regarder que le temps était bien fini parce que j'ai eu des problèmes avec ça (avec le XV de France lors du Tournoi 2020, ndlr)... Il y a +Cissou+ (le pilier gauche Cyril Baille) qui me saute dessus. Je me rends compte que ça y est! On l'a fait! On était ensemble à Lannemezan, moi j'étais plus jeune, c'était il y a quinze ans de ça. On n'aurait pas mis une pièce de se retrouver là. C'est notre rêve étant gamin. Donc de pouvoir le réaliser ensemble c'est plus que magique, une jouissance incommensurable."

Q: Cela aide d'être dans une institution comme le Stade toulousain pour préparer ce genre de rencontre?

R: "Je pense que cela peut être à double tranchant. Oui, on peut bénéficier de l'expérience de ceux qui ont gagné avant nous comme Ugo (Mola, l'entraîneur) a eu la chance de le faire et d'autres membres du club. Mais on a aussi, je ne dirais pas un poids, mais cette motivation que j'ai ressentie en arrivant ici, encore plus dans cette compétition... Le club a un passé fort avec la Coupe d'Europe. Aujourd'hui le club est détenteur du record de titres et on peut mettre cette cinquième étoile sur le maillot. On se rend compte de l'héritage dans lequel on est et on ne fait que perpétuer la tradition."

Propos recueillis en conférence de presse