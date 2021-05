La Liga - Real Madrid: "Je discuterai avec le club ces prochains jours", indique Zidane

(Belga) Zinédine Zidane, annoncé sur le départ par la presse espagnole, a indiqué samedi soir qu'il discuterait avec le Real Madrid au sujet de son avenir dans les "prochains jours", alors que le Real Madrid a cédé sa couronne de champion d'Espagne à l'Atlético.

"Mon état d'esprit, maintenant, c'est que je suis dégoûté, parce qu'on n'a pas gagné", a déclaré Zidane en conférence de presse, après la victoire 2-1 arrachée par ses hommes face à Villarreal samedi soir, grâce à des buts de Karim Benzema et Luka Modric. "C'est un jour pour être fier des joueurs. L'important, ce n'est pas moi, c'est ce qu'ont fait les joueurs depuis le début de saison. Il faut les féliciter. Je discuterai avec le club ces prochains jours, tranquillement. Mais pas maintenant. On verra ces prochains jours", a assuré Zidane, qui a refermé la saison sans aucun titre remporté en 2020-2021. "Après le match, il fait être serein avec ce qu'on a fait. Ces prochains jours, je discuterai avec le club, avec les personnes compétentes. On verra sous peu ce qu'il va se passer. Pas seulement avec moi, avec tout le Real Madrid, ce que sera le club la saison prochaine", a répété Zidane. "Cette saison, on n'a rien gagné. Je suis le responsable de tout cela, c'est la part qui m'incombe. On va évaluer tout cela. Je félicite mes joueurs, qui ont tout donné, mais ce qu'il veulent, c'est gagner", a-t-il regretté. "Vous savez l'année que l'on a eue", a-t-il pointé, s'adressant aux journalistes. "On a rien gagné, c'est ainsi. On sait où l'on est, ce qu'on se doit d'obtenir. Donc tranquillité, patience", a calmé "Zizou". Zidane a aussi pointé qu'il faut "féliciter l'Atlético, qui le mérite. Celui qui est premier le mérite toujours, de toute façon. Ils ont fait une grande saison", a souligné "ZZ". (Belga)