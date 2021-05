En larmes, Luis Suarez remercie l'Atlético Madrid et tacle le Barça (vidéo)

Hier soir, l'Atlético Madrid a remporté le championnat espagnol. Dans cette équipe, un certain Luis Suarez. L'Uruguayen a glané sa cinquième couronne nationale, après un passage plus que convaincant au FC Barcelone.

A la fin de la partie, le buteur s'est effondré en larmes. Seul sur la pelouse, il est apparu particulièrement ému. Et cela s'est encore plus révélé lors des interviews, où il n'a pas manqué de tancer le Barça, qui l'a poussé dehors l'été dernier. "Il y a des situations qui ne sont pas faciles à vivre, c'était dur l'été dernier. La manière dont ils (le Barça, ndlr) m'ont méprisé, sous-estimé... Mais je serai toujours reconnaissant à l'Atlético, qui m'a ouvert ses portes pour que je continue à prouver que je suis bon", a lâché l'attaquant sur Movistant.

"Beaucoup de gens ont souffert avec moi. Ma femme, mes enfants, au quotidien... Cela fait beaucoup d'années que je suis dans le monde du football, et c'est l'année où ils ont le plus souffert. L'Atlético a fait une année fabuleuse, malgré les difficultés que l'on a eues par moments en Liga. On a été les plus réguliers et on termine champions", a-t-il poursuivi.

Une magnifique réussite à rajouter à son palmarès !