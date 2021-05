Le titre sera bien fêté à Bruges: le club organisera un podium ce soir

L'hommage aux joueurs du Club Bruges, champions de Belgique de football, dimanche soir après le match contre Genk sera restreint depuis un podium à l'extérieur du stade Jan Breydel. Le bourgmestre Dirk De fauw (CD&V) l'a annoncé. "Nous demandons à tous, même aux joueurs, de respecter les mesures Covid", a déclaré le bourgmestre. Les cafés ne seront pas autorisés à mettre en place une terrasse, mais les ventes à emporter sont autorisées jusqu'à 22h.

Le Club Bruges est assuré de son 17e titre national depuis jeudi soir. Il doit attendre dimanche pour recevoir son trophée. "Nous avons eu de bonnes discussions avec l'horeca et avec le club", a indiqué De fauw. "Les cafés peuvent vendre des boissons en 'takeaway' jusque 22h. Nous demandons aux supporters de respecter les mesures Covid et de ne pas apporter de feux de Bengale."

L'événement test pour lequel le Club Bruges a reçu l'autorisation accueillera, selon le bourgmestre, plutôt 350 personnes au lieu des 500 évoqués initialement. "Surtout des bénévoles, des stewards et des collaborateurs prendront place en tribunes en remerciement de leur engagement pour le club." De fauw s'attend à ce que de nombreux supporters viennent au stade pour fêter le titre. Jeudi, la fête a éclaté au stade Jan Breydel après le partage décisif contre Anderlecht. Le bus des joueurs a été attendu au centre d'entraînement de Westkapelle.

Plusieurs joueurs et l'entraîneur Philippe Clement se sont mêlés à la foule. "Pour éviter cela, il y aura un court moment à l'extérieur du stade. Les joueurs montreront la coupe au public entre 21h15 et 21h45. Depuis une scène, sans contact avec les supporters et avec des masques. Nous avons conclu des accords clairs, il appartient à toutes les personnes présentes de s'y tenir."